Чупин Ефим Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: Чупин Степан Ксенофонтов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Астанина Марья Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Чупин Павел Ефимов
Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1897
Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова
Рождение ребёнка
17.04.1901 ст.
Дочь: Чупина Александра Ефимова
Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села запасной рядовой Антип Алексеев Белоруков и крестьянская дочь девица Анна Николаева Андреева
Рождение ребёнка
11.09.1903 ст.
Сын: Чупин Никита Ефимов
Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 186. Воспреемники Ульян Логинов Гордеевских и крестьянская жена Евфросинья Ефимова Белорукова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белорукова Евфросинья Ефимова
Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Акилина Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Анна Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно