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Чупин Ефим Степанов

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Чупин Степан Ксенофонтов

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Астанина Марья Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Чупин Павел Ефимов

Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Чупин Григорий Ефимов

Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.04.1901 ст.

Дочь: Чупина Александра Ефимова

Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села запасной рядовой Антип Алексеев Белоруков и крестьянская дочь девица Анна Николаева Андреева
Рождение ребёнка
11.09.1903 ст.

Сын: Чупин Никита Ефимов

Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 186. Воспреемники Ульян Логинов Гордеевских и крестьянская жена Евфросинья Ефимова Белорукова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белорукова Евфросинья Ефимова

Мать ребёнка: Чупина Акилина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Акилина Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Анна Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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