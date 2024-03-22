Белорукова (Чупина) Евфросинья Ефимова
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чупин Ефим Степанов
Мать: Чупина Акилина Степанова
Рождение ребёнка
05.03.1903 ст.
Дочь: Белорукова Дарья Евлампиева
Отец ребёнка: Белоруков Евлампий Семенов
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 169.
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Белоруков Георгий Евлампиев
Отец ребёнка: Белоруков Евлампий Семенов
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 5. Воспреемники Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Соломония Васильева Чупина
Рождение ребёнка
17.04.1907 ст.
Дочь: Белорукова Анастасия Евлампиева
Отец ребёнка: Белоруков Евлампий Семенов
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Села Осколковского крестьянин Евлампий Семенов Белоруков и законная жена Ефросиния Ефимова. Восприемники - того же села крестьянин Василий Петров Филаев и крестьянска... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно