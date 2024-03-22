Белорукова (Чупина) Евфросинья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белорукова (Чупина) Евфросинья Ефимова

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Ефим Степанов

Мать: Чупина Акилина Степанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.03.1903 ст.

Дочь: Белорукова Дарья Евлампиева

Отец ребёнка: Белоруков Евлампий Семенов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 169.
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Белоруков Георгий Евлампиев

Отец ребёнка: Белоруков Евлампий Семенов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 5. Воспреемники Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Соломония Васильева Чупина
Рождение ребёнка
17.04.1907 ст.

Дочь: Белорукова Анастасия Евлампиева

Отец ребёнка: Белоруков Евлампий Семенов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Села Осколковского крестьянин Евлампий Семенов Белоруков и законная жена Ефросиния Ефимова. Восприемники - того же села крестьянин Василий Петров Филаев и крестьянска... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоруков Евлампий Семенов

Смерть
Неизвестно
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