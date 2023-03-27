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Белоруков Евлампий Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1903 ст.

Дочь: Белорукова Дарья Евлампиева

Мать ребёнка: Белорукова Евфросинья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 169.
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Белоруков Георгий Евлампиев

Мать ребёнка: Белорукова Евфросинья Ефимова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 5. Воспреемники Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Соломония Васильева Чупина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белорукова Евфросинья Ефимова

Смерть
Неизвестно
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