Белоруков Евлампий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1903 ст.
Дочь: Белорукова Дарья Евлампиева
Мать ребёнка: Белорукова Евфросинья Ефимова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 169.
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Белоруков Георгий Евлампиев
Мать ребёнка: Белорукова Евфросинья Ефимова
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 5. Воспреемники Филипп Васильев Чупин и крестьянская дочь девица Соломония Васильева Чупина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно