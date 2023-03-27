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Чупина Акилина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Чупин Павел Ефимов

Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Чупин Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.04.1901 ст.

Дочь: Чупина Александра Ефимова

Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села запасной рядовой Антип Алексеев Белоруков и крестьянская дочь девица Анна Николаева Андреева
Рождение ребёнка
11.09.1903 ст.

Сын: Чупин Никита Ефимов

Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 186. Воспреемники Ульян Логинов Гордеевских и крестьянская жена Евфросинья Ефимова Белорукова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белорукова Евфросинья Ефимова

Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Ефим Степанов

Смерть
Неизвестно
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