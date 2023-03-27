Чупина Акилина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Чупин Павел Ефимов
Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов
Рождение ребёнка
17.04.1901 ст.
Дочь: Чупина Александра Ефимова
Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села запасной рядовой Антип Алексеев Белоруков и крестьянская дочь девица Анна Николаева Андреева
Рождение ребёнка
11.09.1903 ст.
Сын: Чупин Никита Ефимов
Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 186. Воспреемники Ульян Логинов Гордеевских и крестьянская жена Евфросинья Ефимова Белорукова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белорукова Евфросинья Ефимова
Отец ребёнка: Чупин Ефим Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Ефим Степанов
Смерть
Неизвестно