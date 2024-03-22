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Чупин Никита Ефимов

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.09.1903 ст.

Дата смерти

22.09.1903 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1903 ст.

Отец: Чупин Ефим Степанов

Мать: Чупина Акилина Степанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 186. Воспреемники Ульян Логинов Гордеевских и крестьянская жена Евфросинья Ефимова Белорукова
Смерть
22.09.1903 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 228. Умер в 2 недели от поноса
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