Чупин Никита Ефимов
Место рождения
Дата рождения11.09.1903 ст.
Дата смерти22.09.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.09.1903 ст.
Отец: Чупин Ефим Степанов
Мать: Чупина Акилина Степанова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 186. Воспреемники Ульян Логинов Гордеевских и крестьянская жена Евфросинья Ефимова Белорукова
Смерть
22.09.1903 ст.
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 228. Умер в 2 недели от поноса