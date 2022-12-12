Девятова (Слепова) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова (Слепова) Евдокия Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.03.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1845

Отец: Слепов Иван Козьмин

Мать: Слепова Александра Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.03.1845
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: онаго жь села уделный кресьяни Яфим Козмин Слепов и уделно кресьянская дочь девица Марья Степанова Слепова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1864

Муж: Калеткин Георгий Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Села Новой Рачейки удельные крестьяне: По жениху: Александр Козмин Горбунов и Тимофей Димитрив Голубев. По невесте: Козма Петров Слепов и Захар Григорьев Хвостов+ | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1869

Муж: Девятов Михаил Сергеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху села Новой Рачейки крестьяне: Иван Николаев Мемнонов и Корнилий Иванов Беляков; по невесте того жь села крестьяне: Василий Иванов Куракин и Стефан Александор Горбунов | Казанская ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1870

Сын: Девятов Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Девятов Михаил Сергеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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