Девятова (Слепова) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения01.03.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1845
Отец: Слепов Иван Козьмин
Крещение
03.03.1845
воспреемники: онаго жь села уделный кресьяни Яфим Козмин Слепов и уделно кресьянская дочь девица Марья Степанова Слепова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1864
поручители: Села Новой Рачейки удельные крестьяне: По жениху: Александр Козмин Горбунов и Тимофей Димитрив Голубев. По невесте: Козма Петров Слепов и Захар Григорьев Хвостов+ | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1869
Поручители по жениху села Новой Рачейки крестьяне: Иван Николаев Мемнонов и Корнилий Иванов Беляков; по невесте того жь села крестьяне: Василий Иванов Куракин и Стефан Александор Горбунов | Казанская ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1870
Отец ребёнка: Девятов Михаил Сергеев
Смерть
Неизвестно