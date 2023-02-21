Слепов Иван Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Слепов Кузьма Петров
Мать: Слепова Марья Иванова
Бракосочетание
10.06.1842
По жениху поручитеи Онаго жь села Новой Рачейки уделная кресьяне Иван Яфимов Немнонов, Ларион Герасимов Медведев, Степан Петров Слепов, Петр Иванов Девятов; по невесте Онаго жь села уделная кресьяне К... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1845
Дочь: Девятова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Слепова Александра Иванова
Смерть
Неизвестно