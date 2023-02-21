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Слепов Иван Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Слепов Кузьма Петров

Мать: Слепова Марья Иванова

Бракосочетание
10.06.1842

Жена: Слепова Александра Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху поручитеи Онаго жь села Новой Рачейки уделная кресьяне Иван Яфимов Немнонов, Ларион Герасимов Медведев, Степан Петров Слепов, Петр Иванов Девятов; по невесте Онаго жь села уделная кресьяне К... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1845

Дочь: Девятова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Слепова Александра Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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