Девятов Михаил Сергеев
Место рождения
Дата рождения06.07.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1833
Отец: Девятов Сергей Акимов
Мать: Девятова Марфа Антонова
Крещение
11.07.1833
воспреемники: Онаго ж села пономарь Никанор Иванов и Казеннаго крестьянина Антона Степанова Девятова жена его Праскева Васильева | Казанская церковь
Бракосочетание
12.01.1852
Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1869
Жена: Девятова Евдокия Иванова
Поручители по жениху села Новой Рачейки крестьяне: Иван Николаев Мемнонов и Корнилий Иванов Беляков; по невесте того жь села крестьяне: Василий Иванов Куракин и Стефан Александор Горбунов | Казанская ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1870
Мать ребёнка: Девятова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно