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Девятов Михаил Сергеев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.07.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1833

Отец: Девятов Сергей Акимов

Мать: Девятова Марфа Антонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.07.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села пономарь Никанор Иванов и Казеннаго крестьянина Антона Степанова Девятова жена его Праскева Васильева | Казанская церковь
Бракосочетание
12.01.1852

Жена: Девятова Александра Симеонова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1869

Жена: Девятова Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху села Новой Рачейки крестьяне: Иван Николаев Мемнонов и Корнилий Иванов Беляков; по невесте того жь села крестьяне: Василий Иванов Куракин и Стефан Александор Горбунов | Казанская ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1870

Сын: Девятов Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Девятова Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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