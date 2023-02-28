Слепова (Тихонова) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепова (Тихонова) Александра Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1792 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1821

Отец: Тихонов Иван Иванов

Мать: Тихонова Пелагея Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.03.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Священники Афанасий Александров и економическая крестьянка Марина Иванова | Казанская церковь
Бракосочетание
10.06.1842

Муж: Слепов Иван Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху поручитеи Онаго жь села Новой Рачейки уделная кресьяне Иван Яфимов Немнонов, Ларион Герасимов Медведев, Степан Петров Слепов, Петр Иванов Девятов; по невесте Онаго жь села уделная кресьяне К... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1845

Дочь: Девятова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Слепов Иван Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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