Слепова (Тихонова) Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения20.03.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1821
Отец: Тихонов Иван Иванов
Крещение
21.03.1821
воспреемник: Священники Афанасий Александров и економическая крестьянка Марина Иванова | Казанская церковь
Бракосочетание
10.06.1842
Муж: Слепов Иван Козьмин
По жениху поручитеи Онаго жь села Новой Рачейки уделная кресьяне Иван Яфимов Немнонов, Ларион Герасимов Медведев, Степан Петров Слепов, Петр Иванов Девятов; по невесте Онаго жь села уделная кресьяне К... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1845
Дочь: Девятова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Слепов Иван Козьмин
Смерть
Неизвестно