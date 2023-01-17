Калеткин Георгий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калеткин Георгий Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1864

Жена: Девятова Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Села Новой Рачейки удельные крестьяне: По жениху: Александр Козмин Горбунов и Тимофей Димитрив Голубев. По невесте: Козма Петров Слепов и Захар Григорьев Хвостов+ | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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