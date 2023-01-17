Калеткин Георгий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1864
Жена: Девятова Евдокия Иванова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Села Новой Рачейки удельные крестьяне: По жениху: Александр Козмин Горбунов и Тимофей Димитрив Голубев. По невесте: Козма Петров Слепов и Захар Григорьев Хвостов+ | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно