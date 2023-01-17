Девятов Дмитрий Михайлов
Место рождения
Дата рождения18.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1870
Отец: Девятов Михаил Сергеев
Мать: Девятова Евдокия Иванова
Крещение
23.10.1870
воспреемники: Того жь села крестьянин Антон Абрамов Мемнонов и Онаго жь села крестьянская девица Стефанида Васильева Белякова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1889
Жена: Мария
Рождение ребёнка
02.11.1899
Рождение ребёнка
15.04.1906
Смерть
Неизвестно