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Девятов Дмитрий Михайлов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1870

Отец: Девятов Михаил Сергеев

Мать: Девятова Евдокия Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.10.1870
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Того жь села крестьянин Антон Абрамов Мемнонов и Онаго жь села крестьянская девица Стефанида Васильева Белякова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1889

Жена: Мария

Рождение ребёнка
02.11.1899

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Мария

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1906

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Мария

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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