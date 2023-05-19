Лунев Антон Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Мать: Лунева Домна Зотова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Лунев Федор Антонов
Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Лунев Павел Антонов
Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Лунев Ларион Антонов
Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева
Место жительства
1811
ГАРО ф. 129, ревизия 1811 Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Варвара Антонова
Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Лунев Ефрем Антонов
Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Домника Фатеева
Смерть
Неизвестно