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Лунев Антон Анисимов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Мать: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Лунев Федор Антонов

Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Лунев Павел Антонов

Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Лунев Ларион Антонов

Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1811
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1811 Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Варвара Антонова

Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Лунев Ефрем Антонов

Мать ребёнка: Лунева Домника Фатеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Домника Фатеева

Смерть
Неизвестно