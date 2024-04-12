Лунев Павел Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Лунев Антон Анисимов
Мать: Лунева Домника Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Лунева Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лунев Михаил Павлов
Мать ребёнка: Лунева Ксения Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Ксения Тихонова
Смерть
Неизвестно