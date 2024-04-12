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Лунев Павел Антонов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Лунев Антон Анисимов

Мать: Лунева Домника Фатеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Лунева Ксения Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лунев Михаил Павлов

Мать ребёнка: Лунева Ксения Тихонова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Ксения Тихонова

Смерть
Неизвестно
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