Лунева Домника Фатеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Домника Фатеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Лунев Федор Антонов

Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Лунев Павел Антонов

Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Лунев Ларион Антонов

Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Варвара Антонова

Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Лунев Ефрем Антонов

Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Антон Анисимов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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