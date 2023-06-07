Лунева Домника Фатеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Лунев Федор Антонов
Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Лунев Павел Антонов
Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Лунев Ларион Антонов
Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Варвара Антонова
Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Лунев Ефрем Антонов
Отец ребёнка: Лунев Антон Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунев Антон Анисимов
Смерть
Неизвестно
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино