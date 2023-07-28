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Лунев Ларион Антонов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Лунев Антон Анисимов

Мать: Лунева Домника Фатеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Лунев Ермил Ларионов

Мать ребёнка: Лунева Дарья Алексеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Мария Ларионова

Мать ребёнка: Лунева Дарья Алексеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Дарья Алексеева

Смерть
Неизвестно