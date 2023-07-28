Лунев Ларион Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Лунев Антон Анисимов
Мать: Лунева Домника Фатеева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Лунев Ермил Ларионов
Мать ребёнка: Лунева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Мария Ларионова
Мать ребёнка: Лунева Дарья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Дарья Алексеева
Смерть
Неизвестно