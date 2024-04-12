Лунева Домна Зотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Зот Родионов
Мать: Акилина Исаева
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Лунев Антон Анисимов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Ирина Анисимова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Лунев/дыдаев Архип Анисимов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Лунев/дыдаев Алексей Анисимов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно