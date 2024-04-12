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Лунева Домна Зотова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Зот Родионов

Мать: Акилина Исаева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Лунев Леонтий Анисимов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Лунев Антон Анисимов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Ирина Анисимова

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Лунев/дыдаев Алексей Анисимов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Смерть
Неизвестно
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