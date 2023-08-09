Лунев/Дыдаев Анисим Минин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Анисим Минин

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

15.02.1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1740

Отец: Лунев/дыдаев Минай Иевлев

Мать: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Лунев Леонтий Анисимов

Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Лунев Антон Анисимов

Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Ирина Анисимова

Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Лунев/дыдаев Алексей Анисимов

Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов

Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Домна Зотова

Смерть
Неизвестно