Лунев/Дыдаев Анисим Минин
Место рождения
Дата рождения15.02.1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1740
Отец: Лунев/дыдаев Минай Иевлев
Мать: ?
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Лунев Антон Анисимов
Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Ирина Анисимова
Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Лунев/дыдаев Архип Анисимов
Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Лунев/дыдаев Алексей Анисимов
Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Лунев/дыдаев Ермил Анисимов
Мать ребёнка: Лунева Домна Зотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Домна Зотова
Смерть
Неизвестно