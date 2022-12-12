Котов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Котов Степан
Мать: Котова Анна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Котов Семён
Мать ребёнка: Котова Авдотья
Рождение ребёнка
1772
Сын: Котов Мартин
Мать ребёнка: Котова Авдотья
Рождение ребёнка
1779
Сын: Котов Карп
Мать ребёнка: Котова Авдотья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Котов Терентий
Мать ребёнка: Котова Авдотья
Смерть
1819
Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область