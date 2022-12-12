Котов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Котов Степан

Мать: Котова Анна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Котов Семён

Мать ребёнка: Котова Авдотья

Рождение ребёнка
1772

Сын: Котов Мартин

Мать ребёнка: Котова Авдотья

Рождение ребёнка
1779

Сын: Котов Карп

Мать ребёнка: Котова Авдотья

Рождение ребёнка
1788

Сын: Котов Терентий

Мать ребёнка: Котова Авдотья

Смерть
1819
Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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