Котова (Крупцова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1793
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Крупцов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Котов Дмитрий
Отец ребёнка: Котов Степан
Рождение ребёнка
До 1745
Сын: Котов Сергей
Отец ребёнка: Котов Степан
Рождение ребёнка
1747
Сын: Котов Назар
Отец ребёнка: Котов Степан
Рождение ребёнка
1753
Сын: Котов Ефим
Отец ребёнка: Котов Степан
Рождение ребёнка
1757
Сын: Котов Тит
Отец ребёнка: Котов Степан
Рождение ребёнка
1761
Сын: Котов Филипп
Отец ребёнка: Котов Степан
Рождение ребёнка
1762
Сын: Котов Василий
Отец ребёнка: Котов Степан
Рождение ребёнка
1769
Сын: Котов Анисим
Отец ребёнка: Котов Степан
Смерть
1793