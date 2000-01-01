Котова (Крупцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Крупцова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

До 1745 г.р.
1745 г.р.
1747 г.р.
1753 г.р.
1757 г.р.
1761 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Крупцов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Котов Дмитрий

Отец ребёнка: Котов Степан

Рождение ребёнка
До 1745

Сын: Котов Сергей

Отец ребёнка: Котов Степан

Рождение ребёнка
1747

Сын: Котов Назар

Отец ребёнка: Котов Степан

Рождение ребёнка
1753

Сын: Котов Ефим

Отец ребёнка: Котов Степан

Рождение ребёнка
1757

Сын: Котов Тит

Отец ребёнка: Котов Степан

Рождение ребёнка
1761

Сын: Котов Филипп

Отец ребёнка: Котов Степан

Рождение ребёнка
1762

Сын: Котов Василий

Отец ребёнка: Котов Степан

Рождение ребёнка
1769

Сын: Котов Анисим

Отец ребёнка: Котов Степан

Смерть
1793
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