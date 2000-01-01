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Котов Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Котов Степан

Мать: Котова Анна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Котов Данил

Мать ребёнка: Котова Агафья Абросимовна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Котов Иван

Мать ребёнка: Котова Агафья Абросимовна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Котова Агафья Абросимовна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Котов Аким

Мать ребёнка: Котова Марфа Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Марфа Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Агафья Абросимовна

Смерть
1800
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