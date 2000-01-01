Котов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Котов Степан
Мать: Котова Анна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Котов Данил
Мать ребёнка: Котова Агафья Абросимовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Котов Иван
Мать ребёнка: Котова Агафья Абросимовна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Котова Агафья Абросимовна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Котов Аким
Мать ребёнка: Котова Марфа Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Марфа Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800