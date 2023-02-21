Котов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Котов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Котов Дмитрий
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
До 1745
Сын: Котов Сергей
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Котов Назар
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Котов Ефим
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Котов Тит
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Котов Филипп
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Котов Василий
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Котов Анисим
Мать ребёнка: Котова Анна
Смерть
1785