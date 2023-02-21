Котов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

До 1745 г.р.
1745 г.р.
1747 г.р.
1753 г.р.
1757 г.р.
1761 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Котов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Котов Дмитрий

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
До 1745

Сын: Котов Сергей

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Котов Назар

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Котов Ефим

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Котов Тит

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Котов Филипп

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Котов Василий

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Котов Анисим

Мать ребёнка: Котова Анна

Смерть
1785
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