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Котов Аким
Котов Аким
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
1799
Пол
Мужской
Отец
Котов Филипп
1761 г.р.
Мать
Котова (Глотова) Марфа Агаповна
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Котов Филипп
Мать:
Котова Марфа Агаповна
Смерть
1799
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