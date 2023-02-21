Котов Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Аким

Котов Аким

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Котов Филипп

Мать: Котова Марфа Агаповна

Смерть
1799
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close