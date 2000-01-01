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Котов Мартин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Котов Дмитрий

Мать: Котова Авдотья

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Котова Прасковья

Рождение ребёнка
1793

Сын: Котов Аверьян

Мать ребёнка: Котова Прасковья

Рождение ребёнка
1794

Сын: Котов Иван

Мать ребёнка: Котова Прасковья

Рождение ребёнка
1799

Сын: Котов Созон

Мать ребёнка: Котова Прасковья

Рождение ребёнка
1803

Сын: Котов Игнатий

Мать ребёнка: Котова Прасковья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Котов Савелий

Мать ребёнка: Котова Прасковья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Котов Ананий

Мать ребёнка: Котова Прасковья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Павлова Варвара

Мать ребёнка: Котова Прасковья

Смерть
1845
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