Котов Мартин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Котов Дмитрий
Мать: Котова Авдотья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Котова Прасковья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Котов Аверьян
Мать ребёнка: Котова Прасковья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Котов Иван
Мать ребёнка: Котова Прасковья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Котов Созон
Мать ребёнка: Котова Прасковья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Котов Игнатий
Мать ребёнка: Котова Прасковья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Котов Савелий
Мать ребёнка: Котова Прасковья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Котов Ананий
Мать ребёнка: Котова Прасковья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Павлова Варвара
Мать ребёнка: Котова Прасковья
Смерть
1845