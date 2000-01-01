Котова (Просёлкова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Просёлкова) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Просёлков Семён

Мать: Просёлкова Василиса Маркеевна?

Рождение ребёнка
1769

Сын: Котов Семён

Отец ребёнка: Котов Дмитрий

Рождение ребёнка
1772

Сын: Котов Мартин

Отец ребёнка: Котов Дмитрий

Рождение ребёнка
1779

Сын: Котов Карп

Отец ребёнка: Котов Дмитрий

Рождение ребёнка
1788

Сын: Котов Терентий

Отец ребёнка: Котов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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