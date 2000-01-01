Котова (Просёлкова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Просёлков Семён
Рождение ребёнка
1769
Сын: Котов Семён
Отец ребёнка: Котов Дмитрий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Котов Мартин
Отец ребёнка: Котов Дмитрий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Котов Карп
Отец ребёнка: Котов Дмитрий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Котов Терентий
Отец ребёнка: Котов Дмитрий
Смерть
Неизвестно