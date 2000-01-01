Котов Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Котов Дмитрий

Мать: Котова Авдотья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Котов Анисифор

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Котов Пётр

Мать ребёнка: Котова Анна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Котова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Анна

Смерть
После 1858
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