Котов Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Котов Дмитрий
Мать: Котова Авдотья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Котов Анисифор
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Котов Пётр
Мать ребёнка: Котова Анна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Котова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Анна
Смерть
После 1858