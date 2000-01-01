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(Котова) Матрёна
(Котова) Матрёна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Котов Терентий
1788 г.р.
Мать
Котова Анна
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Котов Терентий
Мать:
Котова Анна
Смерть
Неизвестно
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