Котова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Котов Анисифор
Отец ребёнка: Котов Терентий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Котов Пётр
Отец ребёнка: Котов Терентий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Котов Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Терентий
Смерть
Неизвестно