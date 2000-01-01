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Котов Анисифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Котов Терентий

Мать: Котова Анна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Котов Пётр

Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Котов Александр

Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Котов Денис

Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Котов Лаврентий

Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Котов Карп

Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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