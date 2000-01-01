Котов Анисифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Котов Терентий
Мать: Котова Анна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Котов Пётр
Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Котов Александр
Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Котов Денис
Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Котов Лаврентий
Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Котов Карп
Мать ребёнка: Котова Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно