Котова Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Котов Пётр
Отец ребёнка: Котов Анисифор
Рождение ребёнка
1844
Сын: Котов Александр
Отец ребёнка: Котов Анисифор
Рождение ребёнка
1847
Сын: Котов Денис
Отец ребёнка: Котов Анисифор
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Котов Анисифор
Рождение ребёнка
1851
Сын: Котов Лаврентий
Отец ребёнка: Котов Анисифор
Рождение ребёнка
1853
Сын: Котов Карп
Отец ребёнка: Котов Анисифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Анисифор
Смерть
Неизвестно