Котова Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Котов Пётр

Отец ребёнка: Котов Анисифор

Рождение ребёнка
1844

Сын: Котов Александр

Отец ребёнка: Котов Анисифор

Рождение ребёнка
1847

Сын: Котов Денис

Отец ребёнка: Котов Анисифор

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Котов Анисифор

Рождение ребёнка
1851

Сын: Котов Лаврентий

Отец ребёнка: Котов Анисифор

Рождение ребёнка
1853

Сын: Котов Карп

Отец ребёнка: Котов Анисифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Анисифор

Смерть
Неизвестно
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