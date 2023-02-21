Просёлкова Василиса Маркеевна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Просёлков Андрей
Отец ребёнка: Просёлков Семён
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Котова Авдотья
Отец ребёнка: Просёлков Семён
Рождение ребёнка
1748
Сын: Просёлков Михей
Отец ребёнка: Просёлков Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просёлков Прохор
Отец ребёнка: Просёлков Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Просёлков Семён
Смерть
1775