Просёлкова Василиса Маркеевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просёлкова Василиса Маркеевна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Просёлков Андрей

Отец ребёнка: Просёлков Семён

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Котова Авдотья

Отец ребёнка: Просёлков Семён

Рождение ребёнка
1748

Сын: Просёлков Михей

Отец ребёнка: Просёлков Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просёлков Прохор

Отец ребёнка: Просёлков Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просёлков Семён

Смерть
1775
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