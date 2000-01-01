Котов Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Котов Мартин

Мать: Котова Прасковья

Бракосочетание
31.01.1823

Жена: Котова Прасковья Минеевна

Рождение ребёнка
05.09.1825

Сын: Котов Павел

Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна

Рождение ребёнка
13.10.1827

Сын: Котов Ананий

Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна

Рождение ребёнка
13.12.1829

Сын: Котов Николай

Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна

Рождение ребёнка
24.12.1834

Сын: Котов Игнатий

Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна

Рождение ребёнка
17.03.1837

Сын: Котов Василий

Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Котов Трифон

Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна

Рождение ребёнка
05.11.1842

Сын: Котов Дмитрий

Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна

Смерть
Неизвестно
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