Котов Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Котов Мартин
Мать: Котова Прасковья
Бракосочетание
31.01.1823
Рождение ребёнка
05.09.1825
Сын: Котов Павел
Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна
Рождение ребёнка
13.10.1827
Сын: Котов Ананий
Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна
Рождение ребёнка
13.12.1829
Сын: Котов Николай
Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна
Рождение ребёнка
24.12.1834
Сын: Котов Игнатий
Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна
Рождение ребёнка
17.03.1837
Сын: Котов Василий
Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Котов Трифон
Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна
Рождение ребёнка
05.11.1842
Сын: Котов Дмитрий
Мать ребёнка: Котова Прасковья Минеевна
Смерть
Неизвестно