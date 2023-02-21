Павлова (Котова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Котова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Котов Мартин

Мать: Котова Прасковья

Бракосочетание
12.12.1832

Муж: Павлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Павлов Иван

Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
27.11.1837

Сын: Павлов Михаил

Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
27.06.1849

Сын: Павлов Мефодий

Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно