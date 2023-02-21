Павлова (Котова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Котов Мартин
Мать: Котова Прасковья
Бракосочетание
12.12.1832
Рождение ребёнка
1835
Сын: Павлов Иван
Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
27.11.1837
Сын: Павлов Михаил
Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
27.06.1849
Сын: Павлов Мефодий
Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Павлов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно