Павлов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Павлов Алексей
Бракосочетание
12.12.1832
Жена: Павлова Варвара
Рождение ребёнка
1835
Сын: Павлов Иван
Мать ребёнка: Павлова Варвара
Рождение ребёнка
27.11.1837
Сын: Павлов Михаил
Мать ребёнка: Павлова Варвара
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Салманида
Мать ребёнка: Павлова Варвара
Рождение ребёнка
27.06.1849
Сын: Павлов Мефодий
Мать ребёнка: Павлова Варвара
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Павлова Варвара
Смерть
Неизвестно