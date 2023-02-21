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Павлов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Павлов Алексей

Мать: Павлова Авдотья Семёновна

Бракосочетание
12.12.1832

Жена: Павлова Варвара

Рождение ребёнка
1835

Сын: Павлов Иван

Мать ребёнка: Павлова Варвара

Рождение ребёнка
27.11.1837

Сын: Павлов Михаил

Мать ребёнка: Павлова Варвара

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Салманида

Мать ребёнка: Павлова Варвара

Рождение ребёнка
27.06.1849

Сын: Павлов Мефодий

Мать ребёнка: Павлова Варвара

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Павлова Варвара

Смерть
Неизвестно
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