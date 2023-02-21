Павлова Авдотья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
1813
Сын: Павлов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Алексей
Смерть
Между 1850 и 1858