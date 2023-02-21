Павлова Авдотья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Авдотья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Рождение ребёнка
1813

Сын: Павлов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Алексей

Смерть
Между 1850 и 1858
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