Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения02.02.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна
Дочь: Татьяна Семионовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна
Дочь: Евфимия Семионовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна
Сын: Кириленко / Кириченко / Стахий Семеонович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна
Сын: Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна
Сын: Кириленко / Кириченко / Венедикт Семеонович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна
Дочь: Калитенко Ксения Семионова
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна
Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Семионович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна