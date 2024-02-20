Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

02.02.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1818

Отец: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г. лист № 254,зап.№ 10, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Крещение
04.02.1818
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/ Ф _ 0127-1012-1435(нач.),м/к 1818г. лист № 254,зап.№ 10. | Восприемники: Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки - Григорий Шевченко и Мария Афанасьевна Кириченко
Рождение ребёнка
26.04.1841

Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1841г.лист № 9,зап.№ 23,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Бракосочетание
До 1841

Жена: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
15.01.1844

Дочь: Татьяна Семионовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1844г.,лист № 2,зап.№ 3,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2189
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Евфимия Семионовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
31.10.1848

Сын: Кириленко / Кириченко / Стахий Семеонович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1848г. лист № 23,зап.№ 69,ЦГИАК / г.Киев /, Ф - 0127-1012-2443
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
14.03.1851

Сын: Кириленко / Кириченко / Венедикт Семеонович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
покровская церковь с.Гребенки,м/к 1851г.лист № 13,зап.№ 22,ЦГИАК /г.Киев/,Ф _ 0127-1012-2662(а)
Рождение ребёнка
25.01.1854

Дочь: Калитенко Ксения Семионова

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1854г. лист № 3,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2870.
Рождение ребёнка
14.03.1857

Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Семионович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к-1857,лист № 7,зап.№ 12, ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082
Смерть
Неизвестно
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