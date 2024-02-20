(Кириленко / Кириченко /) Евфимия Семионовна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти06.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Смерть
06.08.1848
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь-корь | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1848г.лист № 67,зап.№ 68, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2443
Похороны
08.08.1848
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки