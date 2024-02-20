(Кириленко / Кириченко /) Евфимия Семионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Евфимия Семионовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

06.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Смерть
06.08.1848
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь-корь | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1848г.лист № 67,зап.№ 68, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2443
Похороны
08.08.1848
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки
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