(Кириленко / Кириченко /) Татьяна Семионовна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения15.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1844
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1844г.,лист № 2,зап.№ 3,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2189
Крещение
15.01.1844
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1844г.лист № 2,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2189 | Восприемники: Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки: Косьма Косьмин Пуриченко и Ивана Сидоренко жена -... Показать все
Смерть
Неизвестно