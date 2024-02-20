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(Кириленко / Кириченко /) Татьяна Семионовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

15.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1844

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1844г.,лист № 2,зап.№ 3,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2189
Крещение
15.01.1844
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1844г.лист № 2,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2189 | Восприемники: Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки: Косьма Косьмин Пуриченко и Ивана Сидоренко жена -... Показать все
Смерть
Неизвестно
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