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Кириленко / Кириченко / Стахий Семеонович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

31.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1848

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1848г. лист № 23,зап.№ 69,ЦГИАК / г.Киев /, Ф - 0127-1012-2443
Крещение
31.10.1848
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь,м/к 1848г.лист № 23,зап.№ 69,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - -127-1012-2443 | Восприемники: Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Григорий Иванович Савчук и Агрепина Ивановна,Андрея Никити... Показать все
Смерть
Неизвестно
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