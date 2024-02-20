Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

11.07.1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1792 г.р.
Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агафья Якимовна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки, и/р 1799г. лист № 339,зап.№ 86(414),ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-126(а,б.нач.)
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Бракосочетание
До 1810

Жена: Кириленко / Кириченко / Мария

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Бракосочетание
26.12.1816

Жена: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1816г. лист № 235,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1405(нач.)
Рождение ребёнка
02.02.1818

Сын: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1818г. лист № 254,зап.№ 10, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-1435(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Кириленко / Кириченко / Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
11.07.1848
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1848г.,лист № 67, зап.№ 57,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2443
Похороны
13.07.1848
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки
Местный погост д.Саливонки
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