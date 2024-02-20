Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1826
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
14.03.1857
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1857г.лист 3 7,зап.№ 12, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3082
Рождение ребёнка
02.09.1866
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.,лист № 218,зап.№ 48, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Рождение ребёнка
16.09.1867
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Марина Никифоровна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 586,зап.№ 46, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно