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Кириленко / Кириченко / Мария

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

03.05.1814

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1814г.,лист № 228,зап.№ 25 ( запись о смерти ) ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1377(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Бракосочетание
До 1810

Муж: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Похороны
03.05.1814
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки
Местный погост д.Саливонки
Смерть
03.05.1814
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь | Покровская церковь с.Гребенки,м/ /к 1814г. Лист № 236,зап.№ 11. ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1377(нач.)
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
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