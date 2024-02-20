Кириленко / Кириченко / Мария
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти03.05.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1814г.,лист № 228,зап.№ 25 ( запись о смерти ) ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1377(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Бракосочетание
До 1810
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Похороны
03.05.1814
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенская волость д.Саливонки
Местный погост д.Саливонки
Смерть
03.05.1814
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Причина смерти: Болезнь | Покровская церковь с.Гребенки,м/ /к 1814г. Лист № 236,зап.№ 11. ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1377(нач.)
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки