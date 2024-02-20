Кириленко / Кириченко / Агафья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Агафья Якимовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1015-584(нач.) и/р 1836г.лист № 212,зап.№ 898
Бракосочетание
До 1788

Муж: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Кириленко / Кириченко / Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки, и/р 1799г. лист № 339,зап.№ 86(414),ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1015-126(а,б.нач.)
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Евгения Игнатьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
12.08.1803

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1803г.лист № 872,зап.№ 16, ЦГИАК /г.Киев/, Ф - 0127-1012-1214(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Стефанида Игнатьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Смерть
Неизвестно
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