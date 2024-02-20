Кириленко / Кириченко / Агафья Якимовна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Сын: Кириленко / Кириченко / Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Сын: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Дочь: Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Дочь: Евгения Игнатьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Дочь: Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Дочь: Стефанида Игнатьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович
Дочь: Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович