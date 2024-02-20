(Кириленко / Кириченко /) Мария Игнатьевна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения12.08.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1803
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1803г.лист № 872,зап.№ 16, ЦГИАК /г.Киев/, Ф - 0127-1012-1214(нач.)
Крещение
12.08.1803
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1803г.лист 3 872,зап.№ 16,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-1214(нач.) | Восприемники: Крестьянка помещика Броницкого д.Саливонки- Феодора Мишина
Смерть
Неизвестно