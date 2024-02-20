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Кириленко / Кириченко / Тимофей Игнатьевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Кириленко / Кириченко / Игнатий Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агафья Якимовна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
16.02.1808

Сын: Кириленко / Кириченко / Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Феодосия Харитоновна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1808г.лист № 295,зап.№ 5,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1293(нач.)
Бракосочетание
До 1808

Жена: Кириленко/кириченко/ Феодосия Харитоновна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Кириленко / Кириченко / Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Кириленко/кириченко/ Феодосия Харитоновна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
Неизвестно
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