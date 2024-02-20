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Кириленко / Кириченко / Тимофей Тимофеевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Кириленко / Кириченко / Тимофей Игнатьевич

Мать: Кириленко/кириченко/ Феодосия Харитоновна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
18.04.1840

Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь,м/к-1840г.лист № 1100,зап.№ 17,ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-1957
Смерть
Неизвестно
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