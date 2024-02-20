Кириленко / Кириченко / Тимофей Тимофеевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1812
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
18.04.1840
Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь,м/к-1840г.лист № 1100,зап.№ 17,ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-1957
Смерть
Неизвестно