Кириленко / Кириченко / Андрей Григорьевич
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Бракосочетание
После 1840
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Рождение ребёнка
03.04.1859
Дочь: Хиония Кириченко //
Мать ребёнка: Кириченко / Кириленко / Февронья Михайловна
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Смерть
Неизвестно