Кириленко / Кириченко / Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Андрей Григорьевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Кириленко / Кириченко / Григорий Игнатьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Феодосия Емельяновна

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Бракосочетание
После 1840

Жена: Кириченко / Кириленко / Февронья Михайловна

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Рождение ребёнка
03.04.1859

Дочь: Хиония Кириченко //

Мать ребёнка: Кириченко / Кириленко / Февронья Михайловна

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Смерть
Неизвестно
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