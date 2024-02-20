(Кириленко / Кириченко /) Хиония Кириченко // — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Хиония Кириченко //

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки

Дата рождения

03.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1859

Отец: Кириленко / Кириченко / Андрей Григорьевич

Мать: Кириченко / Кириленко / Февронья Михайловна

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Крещение
04.04.1859
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь м/к 1857г,лист № 775,зап.№ 18, ЦГИАК/Киев/,Ф - 127-1012-3082 | Восприемники: Гребенские крестьяне: Агафон Филиппович Куценко и Мария Михайловна,Петра Михайловича Калитенко-жена
Смерть
Неизвестно
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