Калитенко (Кириленко / Кириченко /) Ксения Семионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калитенко (Кириленко / Кириченко /) Ксения Семионова

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

25.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1854

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1854г. лист № 3,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2870.
Крещение
27.01.1854
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1854г.лист № 3,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2870 | Восприемники: Крестьяне помещика Браницкого: Григорий Иванович Савченко и Параскева Семеоновна Кудрина
Бракосочетание
22.10.1872

Муж: Калитенко Савва Никитович

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК/г.Киев/ , Ф - 0127-1012-4219(прод.) м/к 1872г.лист № 89,зап.№ 30.
Смерть
Неизвестно
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