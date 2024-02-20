Калитенко (Кириленко / Кириченко /) Ксения Семионова
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения25.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1854
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1854г. лист № 3,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2870.
Крещение
27.01.1854
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд.Гребенская волость,д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1854г.лист № 3,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2870 | Восприемники: Крестьяне помещика Браницкого: Григорий Иванович Савченко и Параскева Семеоновна Кудрина
Бракосочетание
22.10.1872
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК/г.Киев/ , Ф - 0127-1012-4219(прод.) м/к 1872г.лист № 89,зап.№ 30.
Смерть
Неизвестно