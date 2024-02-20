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Калитенко Савва Никитович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
22.10.1872

Жена: Калитенко Ксения Семионова

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК/г.Киев/ , Ф - 0127-1012-4219(прод.) м/к 1872г.лист № 89,зап.№ 30.
Смерть
Неизвестно
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