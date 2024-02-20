Калитенко Савва Никитович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1853
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
22.10.1872
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК/г.Киев/ , Ф - 0127-1012-4219(прод.) м/к 1872г.лист № 89,зап.№ 30.
Смерть
Неизвестно