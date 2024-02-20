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Кириленко / Кириченко / Федор Семионович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки

Дата рождения

14.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.02.1857
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь м/к-1857г.лист № 7,зап.№ 12,ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082 | Восприемники: Григорий Иванович Февчук и Елена Осиповна-жена Евстафия Чухмина
Рождение
14.03.1857

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к-1857,лист № 7,зап.№ 12, ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082
Смерть
Неизвестно
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